Homenaje y reclamo de memoria a cuatro años de la tragedia en la refinería NAO

Hubo toque de sirena en ambos cuarteles de bomberos

Al cumplirse cuatro años de la tragedia en la refinería New American Oil (NAO), familiares de las víctimas y cuarteles de bomberos de la comarca petrolera realizaron actos de homenaje y recordatorio. A las 12:00 horas, las centrales de bomberos de Plaza Huincul y Cutral Có concretaron una formación de personal y un toque de sirena simultáneo en conmemoración de la fecha.

El comandante mayor Castán detalló que la primera dotación de Plaza Huincul salió hacia el lugar del siniestro a las 04:10 de la mañana, contando con el apoyo inicial de bomberos de Cutral Có y el aporte de agua y espumígeno por parte de YPF.

Ante la magnitud del incendio, se requirió la intervención de la regional completa con personal de Plottier, Centenario, la Policía y la brigada de YPF.

El fuego se logró controlar y sofocar a las 14:45 horas, en tanto las tareas de enfriamiento de tanques y cañerías, junto al cierre de válvulas de ingreso de petróleo, concluyeron a las 15:20 horas.

Durante la primera intervención, los bomberos de Plaza Huincul perdieron sus equipos estructurales completos —cascos, sacones, pantalones y botas— debido a la contaminación con petróleo por las explosiones de los tanques. Castán recordó que los tres operarios fallecidos integraban la brigada contra incendios de la planta y enfatizó la cercanía de la fuerza con las víctimas.

Por su parte, Laura, familiar de una de las víctimas, agradeció el acompañamiento de los bomberos y el minuto de silencio realizado por la comunidad en hogares y lugares de trabajo. En sus declaraciones, señaló que la fecha constituye una jornada para honrar a los trabajadores y concientizar sobre la necesidad de incrementar la seguridad y los controles en la actividad petrolera.

Asimismo, indicó que no se obtuvo justicia por la vía legal y advirtió sobre la importancia de garantizar condiciones de trabajo adecuadas para evitar que se repita una tragedia en el sector.