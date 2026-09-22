Homenaje y reclamo de memoria a cuatro años de la tragedia en la refinería NAO

Al cumplirse cuatro años de la tragedia en la refinería New American Oil (NAO), familiares de las víctimas y cuarteles de bomberos de la comarca petrolera realizaron actos de homenaje y recordatorio. A las 12:00 horas, las centrales de bomberos de Plaza Huincul y Cutral Có concretaron una formación de personal y un toque de sirena simultáneo en conmemoración de la fecha.
El comandante mayor Castán detalló que la primera dotación de Plaza Huincul salió hacia el lugar del siniestro a las 04:10 de la mañana, contando con el apoyo inicial de bomberos de Cutral Có y el aporte de agua y espumígeno por parte de YPF.
Ante la magnitud del incendio, se requirió la intervención de la regional completa con personal de Plottier, Centenario, la Policía y la brigada de YPF.
El fuego se logró controlar y sofocar a las 14:45 horas, en tanto las tareas de enfriamiento de tanques y cañerías, junto al cierre de válvulas de ingreso de petróleo, concluyeron a las 15:20 horas.
Durante la primera intervención, los bomberos de Plaza Huincul perdieron sus equipos estructurales completos —cascos, sacones, pantalones y botas— debido a la contaminación con petróleo por las explosiones de los tanques. Castán recordó que los tres operarios fallecidos integraban la brigada contra incendios de la planta y enfatizó la cercanía de la fuerza con las víctimas.
Por su parte, Laura, familiar de una de las víctimas, agradeció el acompañamiento de los bomberos y el minuto de silencio realizado por la comunidad en hogares y lugares de trabajo. En sus declaraciones, señaló que la fecha constituye una jornada para honrar a los trabajadores y concientizar sobre la necesidad de incrementar la seguridad y los controles en la actividad petrolera.
Asimismo, indicó que no se obtuvo justicia por la vía legal y advirtió sobre la importancia de garantizar condiciones de trabajo adecuadas para evitar que se repita una tragedia en el sector.