Realizarán una jornada de trabajo sobre personas jurídicas en la comarca

En el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Cutral Co

El Gobierno de la Provincia del Neuquén, a través del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, junto con la Región de la Comarca, invita a participar de una jornada de trabajo que llevará adelante la Inspección Provincial de Personas Jurídicas.

La actividad se realizará el jueves 24 de septiembre, de 10 a 13, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ubicado en Santa Cruz 858, barrio Ruca Quimey.

La convocatoria está dirigida a asociaciones civiles, simples asociaciones, fundaciones, cooperativas y mutuales, con el objetivo de abordar distintos aspectos vinculados al funcionamiento y la regularización de estas entidades.

Durante la jornada se tratarán temas relacionados con la constitución y regularización de entidades, la documentación contable, los trámites para la realización de asambleas ordinarias y extraordinarias, y la rúbrica de libros.