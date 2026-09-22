Catriel volverá a movilizarse para reclamar por las condiciones de la Ruta Nacional 151

Es una vía estratégica para la conexión de la localidad con el corredor petrolero de la región y con las áreas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

Vecinos y familias de Catriel volverán a movilizarse para visibilizar el reclamo por el estado y las condiciones de circulación de la Ruta Nacional 151, una vía estratégica para la conexión de la localidad con el corredor petrolero de la región y con las áreas vinculadas al desarrollo de Vaca Muerta.

La jornada se realizará el sábado 26 de septiembre, a las 10, en la Torre de Acceso Sur de Catriel, bajo la consigna “Abrazo simbólico – Todos/as a la ruta”. Los organizadores convocaron a toda la comunidad a participar y acompañar el pedido de mejoras para esta vía, utilizada diariamente por vecinos, trabajadores y transporte vinculado a la actividad hidrocarburífera.

La iniciativa busca mantener visible el reclamo y dar continuidad a las acciones impulsadas por la comunidad ante las condiciones de circulación de la denominada Ruta Petrolera.

Un corredor entre Río Negro y La Pampa

La Ruta Nacional 151 tiene una extensión aproximada de 315 kilómetros y conecta las provincias de Río Negro y La Pampa. Su recorrido comienza en el área de Cipolletti, donde se vincula con la Ruta Nacional 22, atraviesa distintas localidades y zonas del corredor petrolero, entre ellas Cinco Saltos, Barda del Medio, Campo Grande y Catriel, y continúa hacia territorio pampeano.

El trazado finaliza en el empalme con la Ruta Nacional 143, en las proximidades de Santa Isabel, y constituye una conexión relevante para el transporte de cargas, la actividad hidrocarburífera y la comunicación entre localidades de ambas provincias.

Reclamo por el estado de la calzada

Las condiciones de transitabilidad de distintos sectores de la Ruta 151 son motivo de reclamos por parte de vecinos y usuarios. Entre las dificultades señaladas se encuentran baches, sectores deteriorados y tramos cuya circulación requiere especial precaución.

Vialidad Nacional ha informado la ejecución de tareas de mantenimiento, bacheo y recuperación de distintos sectores de la ruta. En Río Negro, se realizaron trabajos sobre la carpeta de rodamiento y tareas de bacheo en sectores próximos a Catriel.

Para la comunidad de Catriel, el estado de la ruta constituye una preocupación debido al tránsito cotidiano de vehículos particulares, transporte de cargas y unidades vinculadas con la actividad hidrocarburífera.

Con el nuevo abrazo simbólico, los vecinos buscarán mantener visible el pedido de mejoras y seguridad vial sobre una ruta que atraviesa dos provincias y cumple un papel relevante en la conexión y la actividad productiva de la región.