La U11 sumará un nuevo pabellón de máxima seguridad

Contará con 26 celdas y se prevé inaugurar el próximo mes.

La Unidad de Detención N°11 (U11) de Neuquén avanza con la ampliación de su infraestructura penitenciaria. La segunda etapa de la obra contempla un nuevo pabellón de máxima seguridad de más de 2.700 metros cuadrados, que contará con 26 celdas y se prevé inaugurar el próximo mes.

El gobernador Rolando Figueroa recorrió los trabajos junto a la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, y el ministro de Seguridad, Matías Nicolini.

El nuevo sector tendrá celdas con sanitarios, una celda de aislamiento, salón de día con cocina, sector de visitas, espacios de vigilancia y monitoreo, además de un patio de 320 metros cuadrados.

En paralelo, ya se encuentra en ejecución una tercera etapa que incorporará otros 700 metros cuadrados destinados a mediana seguridad. Las autoridades señalaron que las obras forman parte del plan provincial para ampliar la capacidad penitenciaria y evitar el alojamiento de personas privadas de su libertad en dependencias policiales.