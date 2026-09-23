Comenzó la segunda edición del Congreso para Adolescentes en el CPEM N° 20 de Cutral Co

La actividad, que tuvo su primera versión el año pasado, busca acercar a los estudiantes temáticas de su interés, difundir el trabajo de distintas instituciones de asistencia

En la ciudad de Cutral Co dio inicio la segunda edición del Congreso para Adolescentes, jornada que tiene como sede las instalaciones del CPEM N° 20. 

La actividad, que tuvo su primera versión el año pasado, busca acercar a los estudiantes temáticas de su interés, difundir el trabajo de distintas instituciones de asistencia, informar sobre sus derechos y generar espacios de escucha.

El desarrollo de la jornada cuenta con la participación del equipo del hospital local a través de la consejería de salud integral adolescente, salud comunitaria, ginecología, obstetricia y capacitaciones en RCP. Asimismo, se sumaron secretarías de las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul —entre ellas Diversidad de Género y el área de Niñez y Adolescencia—, además de la Defensoría, Bomberos, Derechos Humanos, la SENAF, bibliotecarios de escuelas secundarias y docentes de ESI, quienes dictan un taller especializado.

Desde la organización informaron que la propuesta se trasladará todas las semanas a una institución educativa diferente. Tras realizar una reunión informativa con los delegados estudiantiles, se definió que la próxima jornada del congreso se llevará a cabo la semana siguiente en el CPEM N° 51.