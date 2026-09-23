Comenzó la segunda edición del Congreso para Adolescentes en el CPEM N° 20 de Cutral Co

En la ciudad de Cutral Co dio inicio la segunda edición del Congreso para Adolescentes, jornada que tiene como sede las instalaciones del CPEM N° 20.
La actividad, que tuvo su primera versión el año pasado, busca acercar a los estudiantes temáticas de su interés, difundir el trabajo de distintas instituciones de asistencia, informar sobre sus derechos y generar espacios de escucha.
El desarrollo de la jornada cuenta con la participación del equipo del hospital local a través de la consejería de salud integral adolescente, salud comunitaria, ginecología, obstetricia y capacitaciones en RCP. Asimismo, se sumaron secretarías de las municipalidades de Cutral Co y Plaza Huincul —entre ellas Diversidad de Género y el área de Niñez y Adolescencia—, además de la Defensoría, Bomberos, Derechos Humanos, la SENAF, bibliotecarios de escuelas secundarias y docentes de ESI, quienes dictan un taller especializado.
Desde la organización informaron que la propuesta se trasladará todas las semanas a una institución educativa diferente. Tras realizar una reunión informativa con los delegados estudiantiles, se definió que la próxima jornada del congreso se llevará a cabo la semana siguiente en el CPEM N° 51.