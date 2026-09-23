El Registro Civil Móvil atenderá en Plaza Huincul

La atención será por orden de llegada y se dispondrá de 50 lugares por jornada.

El Registro Civil Móvil llegará a Plaza Huincul para facilitar el acceso de los vecinos a distintos trámites de documentación.

El operativo se desarrollará el jueves 24 de septiembre en Barrio Norte, en la calle Tapia y Hermanos Benentes y el viernes 25 de septiembre en barrio Mosconi, en ambos casos de 9:00 a 14:00 horas.

La atención será por orden de llegada y se dispondrá de 50 lugares por jornada.

Durante el operativo se podrán realizar trámites correspondientes al DNI y pasaporte, tanto para primeras solicitudes como renovaciones.