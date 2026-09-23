Queman una casa precaria en el barrio Brentana, cerca de donde hubo un homicidio esta mañana

Los bomberos voluntarios de Cutral Co intervinieron en un incendio sobre una estructura precaria, en la intersección de Benazar y Espinoza.
Al arribar todavía había llamas consumiendo algunos muebles y bastante material combustible porque la vivienda estaba medio construida con mampostería y también con maderas.
Una dotación actuó en el lugar, con fuerte protección policial, del servicio motorizado, comando radioeléctrico y otras unidades de apoyo.
Muchos curiosos se acercaron hasta el lugar, incluso algunos increpaban al personal policial pero el accionar de los bomberos voluntarios se desarrolló con normalidad.