Queman una casa precaria en el barrio Brentana, cerca de donde hubo un homicidio esta mañana

Se deberá determinar si fue intencional y si tiene o no relación con el hecho de sangre ocurrido antes

Los bomberos voluntarios de Cutral Co intervinieron en un incendio sobre una estructura precaria, en la intersección de Benazar y Espinoza.

Al arribar todavía había llamas consumiendo algunos muebles y bastante material combustible porque la vivienda estaba medio construida con mampostería y también con maderas.

Una dotación actuó en el lugar, con fuerte protección policial, del servicio motorizado, comando radioeléctrico y otras unidades de apoyo.

Muchos curiosos se acercaron hasta el lugar, incluso algunos increpaban al personal policial pero el accionar de los bomberos voluntarios se desarrolló con normalidad.