El Club de Leones de la comarca anuncia un nuevo taller de danzas folklóricas

Se desarrollarán los jueves en el barrio Central

El Club de Leones Cutral Co y Plaza Huincul invita a la comunidad a participar de un Taller de Danzas Folklóricas, una propuesta destinada a quienes quieran acercarse a las expresiones tradicionales de la cultura argentina.

Las clases estarán a cargo de la profesora Viviana Muradas y se desarrollarán los jueves, de 18 a 19 horas, en la sede ubicada en calle Azucena Maizani 160, barrio Central.

La actividad tendrá un valor a contribución, y según se informó, lo recaudado será destinado como donación al Club de Leones Cutral Co y Plaza Huincul.

Las personas interesadas en obtener mayor información o realizar consultas pueden comunicarse al 299 634 2155.