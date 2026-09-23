El Club de Leones de la comarca anuncia un nuevo taller de danzas folklóricas

El Club de Leones Cutral Co y Plaza Huincul invita a la comunidad a participar de un Taller de Danzas Folklóricas, una propuesta destinada a quienes quieran acercarse a las expresiones tradicionales de la cultura argentina.
Las clases estarán a cargo de la profesora Viviana Muradas y se desarrollarán los jueves, de 18 a 19 horas, en la sede ubicada en calle Azucena Maizani 160, barrio Central.
La actividad tendrá un valor a contribución, y según se informó, lo recaudado será destinado como donación al Club de Leones Cutral Co y Plaza Huincul.
Las personas interesadas en obtener mayor información o realizar consultas pueden comunicarse al 299 634 2155.