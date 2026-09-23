Alerta roja en Neuquén: restringen actividades y circulación desde las 18 por el temporal

El paso internacional Pino Hachado permanece cerrado

El Servicio Meteorológico Nacional elevó a rojo el nivel de alerta para sectores de la provincia por lluvias intensas, fuertes vientos y nevadas. Desde las 18 de este miércoles se restringirá la circulación en rutas provinciales y nacionales en las zonas afectadas.

El temporal se intensificará durante la tarde y la madrugada del jueves, con lluvias persistentes, fuertes vientos y precipitaciones níveas en sectores cordilleranos.

Desde Protección Civil recomendaron evitar los desplazamientos que no sean imprescindibles y extremar las precauciones en Villa Pehuenia, Aluminé, Pilo Lil, Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, entre otras localidades.

Estado de las rutas

El paso internacional Pino Hachado permanece cerrado de manera preventiva por presencia de nieve y hielo sobre la calzada.

En tanto, la Ruta Provincial 46, entre el empalme con la RP 24 y Rahue, presenta acumulación de nieve y circulación condicionada. En ese sector es obligatorio portar cadenas.

Las autoridades solicitaron consultar el estado de las rutas antes de viajar y respetar las indicaciones de los organismos de seguridad y vialidad.

Cómo seguirá el tiempo

Para este miércoles se esperan lluvias con acumulados de entre 20 y 50 milímetros, con posibilidad de superar esos valores de manera localizada. En zonas de mayor altura se prevén nevadas.

El viento tendrá velocidades de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrían superar los 90 km/h. En la cordillera, las ráfagas podrían superar los 110 km/h.

Durante el jueves continuará el mal tiempo, con lluvias persistentes y ocasionalmente fuertes. Los acumulados podrían alcanzar entre 60 y 100 milímetros, especialmente en sectores cordilleranos.