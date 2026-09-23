Ensui Fest se realizará en Cutral Co con propuestas de cultura asiática, gaming y arte joven

También se encuentra abierta una convocatoria para participar de cosplay

El próximo sábado 3 de octubre se realizará en Cutral Co una nueva edición de Ensui Fest, una propuesta que reunirá actividades vinculadas con la cultura asiática, el gaming, el cosplay y distintas expresiones del arte joven.

El encuentro se desarrollará en el Anexo del Gimnasio Municipal de Cutral Co, entre las 14 y las 21 horas, y tendrá entrada libre y gratuita.

En el marco del festival, también se encuentra abierta una convocatoria para participar de cosplay, destinada a quienes quieran sumarse a la actividad y presentar sus personajes o propuestas durante la jornada.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de esta propuesta que busca generar un espacio de encuentro para jóvenes y aficionados a la cultura asiática, los videojuegos, el arte y el cosplay.

Quienes quieran obtener información sobre la convocatoria pueden comunicarse por WhatsApp al 299 522 3854, enviando la palabra “ENSUI”.