Neuquén lanzó un programa de formación para instructores de pesca con mosca

La formación será semipresencial, tendrá una duración de dos meses y estará abierta a mayores de 18 años con residencia en Neuquén

El Gobierno de Neuquén presentó el Plan Provincial de Pesca y el Programa Provincial de Instructores de Pesca con Mosca, una propuesta destinada a profesionalizar la enseñanza de la disciplina y ampliar el acceso a la capacitación en toda la provincia.

La formación será semipresencial, tendrá una duración de dos meses y estará abierta a mayores de 18 años con residencia en Neuquén. Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 8 de octubre.

El programa contempla seis módulos sobre técnicas de lanzamiento, pedagogía y detección de errores, entre otros contenidos. La capacitación se desarrollará a través de la plataforma del Instituto Superior de Estudios Interdisciplinarios (ISEI), con clases y videos en vivo.

La iniciativa surgió a partir de un relevamiento que detectó interés en la actividad y la necesidad de contar con mayor formación especializada. Además, busca generar oportunidades de desarrollo laboral y fortalecer el vínculo entre pesca deportiva, turismo y cuidado de los recursos naturales.

Desde 2024, el Área de Pesca Deportiva y Recreativa de la Secretaría de Deportes realizó 55 capacitaciones en unas 20 localidades de las siete regiones, alcanzando a 2.150 personas.

Las inscripciones se realizan mediante el formulario oficial: Formulario de inscripción. Para consultas, se encuentra disponible el teléfono 299-6156202 y el correo administracion@institutoisei.com.