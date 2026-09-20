Volcó una camioneta que trasladaba dos caballos en la Ruta 22

En el tramo que une Cutral Co con Los Catutos.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 1360, entre Cutral Co y Los Catutos. Las personas que viajaban en el vehículo y los dos animales resultaron ilesos.

Un accidente vial se registró sobre la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1360, en el tramo que une Cutral Co con Los Catutos.

El hecho tuvo como protagonista a una camioneta que circulaba con un carro remolque en el que eran trasladados dos caballos de carrera. Por causas que son materia de investigación, el remolque comenzó a balancearse de manera brusca, aparentemente debido a las ondulaciones e irregularidades que presenta el pavimento en ese sector.

La situación provocó que el carro se cruzara de carril y, posteriormente, que la camioneta y el remolque terminaran volcando a un costado de la calzada.

Como consecuencia del impacto, se produjo una pérdida de combustible. Ante esta situación, quienes se encontraban en el lugar utilizaron un matafuegos como medida preventiva para reducir el riesgo de incendio.

La primera asistencia fue brindada por personal operario y una ambulancia del servicio Nacht Salud, pertenecientes a una cantera de arena ubicada en las inmediaciones. Los trabajadores acudieron rápidamente para asistir a las personas involucradas en el siniestro.

Más tarde intervino personal de la División Tránsito Zapala de la Policía del Neuquén, que realizó las tareas correspondientes y trabajó en la zona para garantizar la seguridad y ordenar la circulación.

Finalmente, se confirmó que no hubo personas heridas de gravedad y que los dos caballos trasladados tampoco sufrieron lesiones de consideración.