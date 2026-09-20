Pérfora fue contundente y venció a Pacífico como local

Superó a su rival por 105 a 66

El equipo de Huincul tuvo una gran noche en el Torneo PreFederal 2026 y superó al Decano por 105 a 66.

El encuentro comenzó más igualado de lo que fue el resultado final, el primer parcial fue para el local por 22 a 19 y el cierre de la primera mitad fue a favor del Verde por por 43 a 33.

En el tercer cuarto fue donde Pérfora declinó el partido a su favor con un parcial de 42 a 24. El local fue contundente y comenzó el último cuarto ganando por 85 a 57. El resultado terminó siendo por 105 a 66 a favor del equipo de Huincul que sigue invicto en la competencia.

En el próximo partido se enfrenta a Deportivo Roca que también se encuentra invicto como visitante.