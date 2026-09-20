Éste domingo llega con cielo parcialmente nublado y fuertes ráfagas en Plaza Huincul y Cutral Co

Durante el día se prevé una velocidad de alrededor de 59 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 82 km/h.

El pronóstico de la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC) anticipa una jornada fresca y ventosa para este domingo 20 de septiembre en Plaza Huincul y Cutral Co. Se esperan ráfagas que podrían superar los 80 kilómetros por hora.

De acuerdo con el pronóstico difundido por la AIC, este domingo 20 de septiembre el cielo se presentará parcialmente nublado en Plaza Huincul y Cutral Co. La jornada tendrá una temperatura mínima de 7°C, mientras que la máxima alcanzará los 14°C por la tarde.

Uno de los principales protagonistas del domingo será el viento. Durante el día se prevé una velocidad de alrededor de 59 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 82 km/h.

Durante la noche, las condiciones ventosas continuarán, con vientos estimados en 57 km/h y ráfagas de hasta 79 km/h.

Ante este escenario, se recomienda a los vecinos tomar las precauciones habituales frente a la presencia de viento fuerte, especialmente al circular por rutas y calles, y asegurar elementos que puedan desplazarse o volarse.

La Luna

En cuanto al aspecto astronómico, la Luna se encontrará en fase de gibosa creciente y transitará por el signo zodiacal de Capricornio.