Petrolero Argentino venció a Centro Español y logró su primer triunfo en el Pre-Federal

Fue por 82 a 71 en un gran cierre para el equipo de Huincul

Petrolero Argentino obtuvo este viernes su primera victoria de la temporada en el Torneo Pre-Federal 2026 al derrotar a Centro Español por 82 a 71. El partido se disputó en el estadio Vicente “Cacho” Ciucci, «La Cueva», en el marco de la tercera fecha del certamen.

El conjunto de Plaza Huincul comenzó en desventaja tras cerrar el primer cuarto abajo por 22 a 13 a favor de la visita. Sin embargo, Petrolero revirtió el desarrollo en el segundo período y logró irse al descanso al frente por 46 a 37.

A partir de esa diferencia construida en la primera mitad, el equipo local sostuvo la ventaja durante el resto del encuentro hasta sellar el 82 a 71 definitivo. Con tres fechas disputadas en la competencia, Petrolero sumó su primer triunfo de la temporada.