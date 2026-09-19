Licitaron la ampliación de la EPET 10 ¿qué se va a construir?

El presupuesto es de más de 5000 millones de pesos y están planificados cuatro nuevos talleres

La escuela media técnica de Plaza Huincul ha construido toda su infraestructura por partes, en forma fraccionada y con muchas demoras. Por eso la noticia de que ya se licitó una nueva ampliación es alentadora. Pero ¿qué le faltaba a la escuela?

Cuando hay por delante la posibilidad del crecimiento de la actividad hidrocarburífera, la formación es fundamental y para ello se prepara la escuela.

El nuevo edificio contará con cuatro talleres -dos de Electricidad, uno de Hidráulica y uno de Neumática-, un aula taller, jefatura de taller, espacio común, cocina, laboratorio y droguería, pañol y depósito de equipos, sala de preceptores, depósito de materiales y sala de máquinas.

La obra cuenta con un presupuesto oficial de 5.393.029.048 pesos y contempla la construcción de sanitarios diferenciados para mujeres, varones, personas con discapacidad, docentes y personal no docente, además de depósitos y una sala de tanques y bombas.

En el acto de licitación, estuvo el intendente Claudio Larraza y las ministras de Infraestructura, Tanya Bertoldi y de Educación, Soledad Martínez.

La ampliación de la EPET Nº10 forma parte del plan de infraestructura educativa que lleva adelante la Provincia, que contempla más de 65 mil metros cuadrados entre nuevos edificios y ampliaciones de establecimientos educativos técnicos.

En materia de escuelas técnicas, se encuentran en ejecución nuevos edificios para las EPET Nº 23 de Añelo, Nº 26 de San Patricio del Chañar, Nº 24 de Rincón de los Sauces, Nº 28 de Villa La Angostura, Nº 29 de Centenario y Nº 27 de Neuquén capital. Además, recientemente se inauguró la EPET Nº 25 de Plottier.

Asimismo, se proyectan nuevas escuelas técnicas en San Martín de los Andes, Chos Malal y Cutral Co, mientras que se ejecutan ampliaciones en las EPET Nº 9 y Nº 19 de Plottier, Nº 21 de San Martín de los Andes, Nº 15 de Zapala y Nº 17 de Neuquén capital.