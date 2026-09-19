Alborada celebró 14 años de vida y sueña con finalizar la construcción del espacio propio

La institución nació como una manera de albergar en la comunidad a las personas con discapacidad en su juventud y adultez

Asociación Civil Alborada es una entidad que se dedica a propiciar la inclusión de las personas con discapacidad. Este sábado cumplieron 14 años y lo celebraron en comunidad, con alegría y con muchos sueños.

“Hoy, al cumplir un nuevo aniversario, nuestro corazón late más fuerte que nunca porque estamos motivados a dar el paso más importante de nuestra historia: concretar la edificación de nuestro edificio propio”, dijeron desde la institcuión. .

En un repaso de la conseguido en estos años, sus integrantes recordaron que la creación de Alborada respondió a una problemática concreta detectada en el sistema de contención público: la escuela integral es la última institución estatal que cobija a las personas con discapacidad, pero al cumplir los 21 años ya no pueden asistir más. Ante la falta de alternativas estatales tras esa edad, los jóvenes llegan a Alborada —frecuentemente por recomendación de la propia escuela especial—, lo que ha impulsado un constante crecimiento en la cantidad de concurrentes.

En cuanto a la sustentabilidad de la organización, el funcionamiento de las actividades se sostiene mediante una combinación de aportes estatales y privados:

Sostén dinerario: La institución cuenta con el respaldo económico brindado por el ENIM .

La institución cuenta con el respaldo económico brindado por el . Recursos humanos: El Estado contribuye mediante la asignación directa de personal especializado, garantizando la cobertura de un chofer y un asistente para la logística diaria.

Uno de los hitos más significativos para garantizar la movilidad y asistencia de los concurrientes fue la adquisición de un vehículo propio. Este logro se concretó a partir de un proyecto presentado en el marco de la Ley de Cheques para transporte institucional, beneficio al que accedieron al mantener la asociación con su personería y documentación en condiciones administrativas completamente normalizadas.