Hace 68 años, la provincia del Neuquén adoptaba oficialmente su escudo.

Tiene los elementos que más representan a Neuquén, el volcán Lanin y la araucaria

El creador fue Mario Aldo Mástice que era aviador y conoció el territorio de Neuquén desde el aire, con sus paisajes majestuosos.

En el escudo, como imagen central, está el Volcán Lanín, formación rocosa poderosa y símbolo del Neuquén. Y también una araucaria, que es una especie única de esta provincia, no crece en otros territorios.

Las manos son una señal de ofrenda, que están junto al deshielo que está simbolizado en una cascada que da forma a los ríos Limay y Neuquén.

Las estrellas representan a los departamentos de la provincia, los laureles y sol señalan la pertenencia a Argentina. “Cada uno de sus elementos tiene un significado y forma parte de una identidad que se construyó con nuestra historia, nuestra tierra y nuestra gente”, se dijo desde las redes de la Legislatura provincial.