Primavera y trueque en el polideportivo del barrio Pampa

Comienza a las 14 y se extiende hasta las 18 de este sábado

El anticipo de la llegada de la primavera se va a vivir a pleno en el barrio Pampa de Cutral Co con una Feria Trueque que comenzará a las 14 h.

Será en el polideportivo del barrio, sobre calle Elordi, a pocos metros de Santa Teresita. Para ingresar se pide un alimento no perecedero o un presente para sortear el día de la madre.

Para participar, se pide llevar mesita, silla y mate, únicas condiciones para exponer en la feria trueque o para comprar y compartir con el resto de los vecinos. Se extiende hasta las 18 h.