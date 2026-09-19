Alivio para el barrio Cooperativa, avanza el asfalto y se puede transitar por más calles

El barrio Cooperativa lleva meses en obra, para que no se inunde más la calle Salta

El barrio Cooperativa fue el epicentro de la obra pluvioaluvional que permitirà el desagüe de la calle Salta y zonas más altas cuando llueve.

Históricamente el lugar se inundaba, porque es la pendiente natural desde el zanjón colector Zapala. Y para solucionarlo hubo que diseñar un sistema de caños que conduzcan el agua de lluvia hacia el este sin perjudicar a Plaza Huincul. Fue difícil de calcular porque las lluvias son esporádicas.

La obra se puso en marcha en la intendencia de José Rioseco y se detuvo porque el gobierno nacional retiró los fondos. Ahora se hace con dinero de las arcas municipales pero es una obra compleja.

En los últimos meses, el barrio Cooperativa estuvo prácticamente intransitable por la obra. Ahora el trabajo se trasladó hacia la zona de barrio Centro Norte y después continuará hacia el suroeste hasta llegar al zanjón.

En las últimas horas se supo que comenzó el asfalto en la calle Di Paolo, una de las que más tiempo estuvo cerrada, en el tramo que va de Río Negro a Principal Saez. Con ese asfaltado, quedará liberada.

Se informó que se construyó una capa estructural, luego se hizo la imprimación y después el asfalto. También se trabajó en la reparación de esquinas, en la intesección con otras calles para que quede habilitado el tránsito sin problemas.