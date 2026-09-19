¿Qué dice el pronóstico para este sábado en Cutral Co y Plaza Huincul?

Hay pronóstico de viento y el cielo cubierto, pero no hay grandes probabilidades de lluvia, solo el 4%

Desde la estación metereológica de Copelco se anunció para hoy una jornada con cielo mayormente cubierto, un poco de sol por la mañana y luego una jornada con el cielo gris.

La temperatura máxima esperada es de 26° cerca de las 14 h y la mínima fue de 13° durante la mañana, a las 8 h.

El viento se presentará del noreste a 42 kilómetros con ráfagas de 67 kilómetros en el día; para la noche, podrían presentarse ráfagas de 70 kms por hora, también de noreste.

Para el domingo, se pronostica cielo cubierto y la temperatura de 16° Centígrados y la mínima de 8 grados.