Se dio un paso más para la construcción de 40 viviendas en Huincul, al firmar el convenio de financiación

Las viviendas se construirán en dos manzanas del barrio Otaño

Ayer, en Neuquén capital, el intendente Claudio Larraza firmó junto al presidente de ADUS-IPVU, Pablo Dietrich, el convenio para la financiación de la obra de 40 viviendas para familias de Plaza Huincul.

La obra fue licitada por el gobierno provincial para designar una empresa que la realice. Y en paralelo, se firmó el convenio en el que el ADUS presta el dinero a la Municipalidad, que también aporta fondos propios y con esos recursos se hará la obra. Se aclaró igualmente que este es un procedimiento administrativo, luego los préstamos serán individuales para cada familia que sea adjudicataria.

Las viviendas deben cobrarse para permitir la continuidad de la obras de este tipo. El municipio ya ejecutó las obras de infraestructura básica necesarias para urbanizar el sector.

Las viviendas se emplazarán entre las manzanas 186 y 187 del barrio Otaño, en un sector donde ya comenzaron los trabajos de mensura de los terrenos y marcación de las calles internas que delimitan las manzanas y permiten avanzar con la preparación del predio.