Recuperaron en Huincul una motocicleta que fue robada en Neuquén capital

El Comando Radioléctrico vio que tenía las características de una moto buscada en Neuquén y se inició la investigación

Se trata de una motocicleta KTM Adventure 390 que presentaba similares características a un rodado sustraído en la ciudad de Neuquén, que el personal del Comando Radioeléctrico detectó en el barrio Otaño.

Si bien era similar, no necesariamente tenía que tratarse del mismo vehículo robado por lo que se realizaron diversas tareas investigativas. Así se pudo detectar dónde estaba.

El procedimiento se llevó a cabo en inmediaciones de las calles Chubut y Salta, del barrio Otaño de Plaza Huincul, donde se verificó el dominio del rodado a través del sistema, constatándose que registraba un pedido de secuestro vigente requerido por la Comisaría Tercera de Neuquén, en el marco de una investigación por robo.

La motocicleta fue secuestrada y trasladada, quedando a disposición de la Fiscalía de Cutral Co, con intervención de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos de Neuquén