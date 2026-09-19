Sorpresa: se fue uno de los refuerzos de Alianza de Cutral Co

Este domingo, el equipo tendrá en el banco al joven arquero de formativas, Villagra

El equipo de Cutral Co está compitiendo en el torneo Regional Amateur, que organiza el Consejo Federal de Fútbol. Con muy buenos resultados en la cancha, los refuerzos habían demostrado que llegaron para sumar.

Pero esta semana uno se fue, repentinamente avisó que dejaba los entrenamientos y se volvía a su lugar de origen. Se trata de Agustín Staropoli, arquero procedente del fútbol italiano, que regresó al continente europeo o al menos eso dijo.

Staropoli estuvo tres partidos en Alianza, no pudo debutar en el primero porque no llegó el pase desde el exterior, luego habilitado, atajó dos partidos y se fue.

En la dirigencia del club de Cutral Co había un lógico malestar y se analizan reclamos económicos por la inversión realizada. En el aspecto futbolítico, en el plantel está Tomas Capdevilla, que tiene la capacidad para cubrir el puesto pero ya están en búsqueda de otro arquero para completar el plantel.