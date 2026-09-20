Un joven murió tras impactar con su moto contra un poste en Plottier

En el sector conocido como Aserradero Vela

Un joven de 20 años murió este domingo por la mañana luego de protagonizar un siniestro vial con su motocicleta sobre avenida del Trabajo, a la altura del 1550, en el sector conocido como Aserradero Vela, en Plottier.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 8, cuando personal de la Comisaría 46° de Los Álamos acudió al lugar tras recibir una alerta del Centro de Operaciones Policiales (COP) por un siniestro vial.

Al arribar, los efectivos encontraron una motocicleta Motomel de 150 cc y una ambulancia privada que ya se encontraba trabajando en el sector. El personal sanitario constató que el conductor no presentaba signos vitales.

A partir de la documentación encontrada en el lugar, se pudo establecer que la víctima era un joven de 20 años, domiciliado en Plottier.

Posteriormente, arribó personal especializado de Tránsito de la Policía, que quedó a cargo de las diligencias correspondientes para establecer las circunstancias en las que se produjo el impacto contra el poste.

La investigación continúa para determinar la mecánica del siniestro.