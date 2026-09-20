Finalizó el curso de chofer de móviles policiales en Plaza Huincul

La capacitación culminó con 14 efectivos aprobados como nuevos choferes de la Institución

La División Tránsito Plaza Huincul realizó el acto de finalización del Curso de Chofer de Móviles Policiales, con la participación de autoridades de la Dirección Seguridad de la Comarca.

La capacitación culminó con 14 efectivos aprobados como nuevos choferes de la Institución, quienes recibieron sus correspondientes certificados durante la ceremonia.

Además, se entregaron reconocimientos al personal de instructores y a los jefes de las unidades participantes, en agradecimiento por su acompañamiento y participación en el proceso de formación.