Cutral Co: el merendero Estrellita invita a compartir una merienda este domingo en Monte Hermoso

Desde las 15 horas

l Merendero Estrellita realizará este domingo una jornada destinada a compartir una merienda con niños y familias de la comunidad de Monte Hermoso.

La actividad se llevará a cabo a partir de las 15:00 horas en calle Dionisio Laz, lote 6, con una propuesta que busca generar un espacio de encuentro y compartir una rica merienda.

Según se informó, para llegar al lugar se debe tomar calle Colón hasta el final, donde los asistentes encontrarán un tanque grande de color amarillo. Desde allí deberán doblar a la izquierda y recorrer aproximadamente 100 metros hasta el punto de encuentro.