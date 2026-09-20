Murieron dos personas y otras dos están graves tras un vuelco en Rincón de los Sauces

No habría otros vehículos involucrados en el siniestro.

Dos personas murieron y otras dos resultaron heridas de gravedad este domingo por la mañana tras un violento vuelco ocurrido sobre la Ruta 6, en Rincón de los Sauces.

El siniestro ocurrió pasadas las 10:00, a la altura de la zona conocida como El Dinosaurio, frente al camping de Petroleros Jerárquicos. Por causas que todavía no fueron determinadas, el vehículo en el que viajaban cuatro personas dio varios tumbos sobre la calzada y terminó en la banquina.

Según los primeros datos recabados en el lugar, el impacto provocó la expulsión de algunos de los ocupantes. Dos personas fallecieron en el lugar, mientras que las otras dos sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladadas de urgencia a un centro de salud.

En principio, las víctimas fatales serían dos personas jóvenes, aunque hasta el momento la Policía no había confirmado oficialmente sus identidades.

De acuerdo con la información disponible, no habría otros vehículos involucrados en el siniestro.