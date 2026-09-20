Cáritas impulsa un espacio de apoyatura escolar en el barrio Aeroparque

Para realizar tareas, reforzar contenidos y mejorar la organización vinculada al estudio

La propuesta está destinada a acompañar a estudiantes en sus tareas, estudios y organización, con espacios de apoyo, escucha y motivación para fortalecer sus trayectorias escolares.

Cáritas Argentina puso en marcha una propuesta de apoyatura escolar en el barrio Aeroparque, destinada a niños y niñas que necesiten acompañamiento en sus actividades educativas.

La iniciativa busca brindar un espacio de acompañamiento para realizar tareas, reforzar contenidos y mejorar la organización vinculada al estudio, promoviendo herramientas que permitan a los estudiantes avanzar en sus objetivos escolares.

Para obtener información y realizar consultas, se encuentra habilitado el contacto con Vero, a través del número 299 5316191.