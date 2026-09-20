Plaza Huincul fue sede del Pre Laborde Neuquén 2026

Luego competirán en el Festival Nacional del Malambo, en Laborde.

La ciudad de Plaza Huincul fue sede, por tercer año consecutivo, del Pre Laborde Neuquén 2026, instancia clasificatoria provincial rumbo al 59º Festival Nacional del Malambo, que se realizará en enero de 2027 en la localidad cordobesa de Laborde.

El acto de apertura contó con la presencia del intendente municipal Claudio Larraza, junto a autoridades del Ejecutivo municipal; la secretaria de Cultura de la provincia, María José Rodríguez; la diputada provincial Yamila Hermosilla; la concejal Liliana Gorsd y el delegado regional Martín Sandoval.

Con esta nueva edición, Plaza Huincul vuelve a ser escenario de una de las principales competencias nacionales vinculadas al malambo, la danza y la música folklórica, reafirmando su participación en propuestas destinadas a promover el desarrollo y la difusión de las expresiones culturales.

El Pre Laborde Neuquén forma parte del sistema de preselectivos que se realizan en distintas provincias argentinas para conformar las delegaciones que luego competirán en el Festival Nacional del Malambo, en Laborde.

La competencia se caracteriza por poner en valor las expresiones tradicionales y regionales, con el objetivo de preservar y difundir las manifestaciones culturales propias de cada territorio.