Sauzal Bonito será sede de la quinta fecha del Enduro Extremo Patagónico

El fin de semana del 19 al 20 de septiembre

La localidad de Sauzal Bonito albergará la quinta fecha del campeonato de Enduro Extremo Patagónico durante las jornadas del sábado 19 y domingo 20 de septiembre. La competencia reunirá a los pilotos de la especialidad en el circuito adaptado en la zona.

Cronograma del sábado 19 De acuerdo con la programación oficial, las actividades de la primera jornada contemplan los siguientes horarios:

Inscripciones: Se llevarán a cabo entre las 12:00 y las 17:00 horas en el Polideportivo Sauzal Bonito.

Se llevarán a cabo entre las 12:00 y las 17:00 horas en el Polideportivo Sauzal Bonito. Vuelta previa: El reconocimiento del circuito estará habilitado de 12:30 a 16:00 horas, con un límite de una vuelta por piloto.

Cronograma del domingo 20 La jornada decisiva del domingo completará la actividad oficial mediante las siguientes etapas:

Acreditación y pruebas: Durante la mañana se realizará la inscripción administrativa complementaria, el reconocimiento de pista y la reunión obligatoria de pilotos.

Durante la mañana se realizará la inscripción administrativa complementaria, el reconocimiento de pista y la reunión obligatoria de pilotos. Competencia: Posteriormente se dará inicio a las mangas de carrera programadas para las diferentes categorías del certamen.

Posteriormente se dará inicio a las mangas de carrera programadas para las diferentes categorías del certamen. Premiación: El evento concluirá por la tarde con la ceremonia oficial de entrega de trofeos a los ganadores.

El valor de la inscripción para participar de la competencia se fijó en $180.000. Asimismo, se estableció un descuento del 10% para aquellos competidores que abonen el importe en efectivo.