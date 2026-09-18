Miguel Ángel Santos Guerra ofrecerá la conferencia “Educar en el Siglo XXI” en Cutral Co

La actividad se realizará en el Centro Cultural de Cutral Co el 1 de Octubre

El próximo 1 de octubre a las 17:30 horas, el pedagogo y catedrático emérito de la Universidad de Málaga, Miguel Ángel Santos Guerra, encabezará la jornada de capacitación titulada «Educar en el Siglo XXI: experiencias y desafíos». La actividad se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural José H. Rioseco de Cutral Co.

Durante el encuentro, el disertante abordará contenidos vinculados a la evaluación en tiempos de inteligencia artificial y el análisis de la violencia institucional.

La presentación se encuentra destinada a docentes de todos los niveles y modalidades, equipos técnicos, asesores pedagógicos, directivos, estudiantes de profesorados y público interesado.

La capacitación otorgará puntaje y cuenta con aranceles detallados en el formulario de inscripción. La organización solicitó a los participantes asistir a las 16:30 horas para realizar el trámite de acreditación previo al inicio del evento.

Te dejamos el link para la inscripción https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfn48r5GPJfMvqypS5fDbqK6thS8zFHlUiPJzNKt7JKuD0upQ/viewform