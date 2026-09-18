Bomberos de Picún rescataron a un perro que había sido atropellado en la ruta 237

Una de las integrantes del cuartel de bomberos voluntarios de Picún Leufú realizaba ejercicio físico en la mañana del jueves, en una zona descampada, cerca de la ruta nacional 237.
En ese momento, quizás porque no existen las casualidades, fue testigo del incidente vial en el que un automóvil embistió a un perro que aparentemente estaba en estado de abandono.
El auto siguió su marcha y el perro, lastimado, trató de esconderse entre unos yuyos para buscar protección. La bombero Sandoval no quiso dejarlo desamparado y llamó a sus compañeros que vinieron al rescate.
Concurrió el móvil 12 al lugar donde estaba el perro, que apenas podía caminar, lo trasladaron hasta la veterinaria donde pudo recibir atención.