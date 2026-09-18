El club Deportivo Ferro recibió donación de camisetas para sus equipos

La donación es parte de varios aportes a equipos comunitarios que hizo el concejal Godoy

El bloque MID del Concejo Deliberante entregó indumentaria deportiva completa a la categoría +27 años, se entregaron camisetas, pantalones y buzo de arquero.

El club cuenta actualmente con cuatro categorías y se encuentra tramitando su personería jurídica, un paso fundamental para formalizarse como institución y avanzar hacia el deporte federado.

“Felicito a sus jugadores, dirigentes y a todos los que, con esfuerzo y compromiso, llevan adelante este proyecto deportivo”, dijo el concejal Fabian Godoy y agrego “seguimos apostando al deporte y acompañando a los clubes de nuestra ciudad”.