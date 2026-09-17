LEONARDO JAVIER (MASSA) LONCOMAN

NECROLÓGICA QEPD

07/02/1979 – 17/09/2026

“Massa siempre estarás en nuestros corazones. Que Dios y Juanita te reciban en sus brazos, te amamos mucho. Que descanses en paz. Tu familia, señora y amigos”



El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participan el fallecimiento y comunican que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 18/09/2026 a las 17:00 horas en la necrópolis de Plaza Huincul. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.”