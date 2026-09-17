Plaza Huincul detalló su cronograma de Talleres Municipales

La iniciativa contempla actividades vinculadas a la costura, tejido, pintura, panadería, artesanías, belleza y cuidado personal

Plaza Huincul dio a conocer el cronograma de Talleres Municipales correspondiente a septiembre de 2026, con propuestas destinadas a personas de distintas edades y que se desarrollarán en diferentes espacios de la ciudad.

La iniciativa contempla actividades vinculadas a la costura, tejido, pintura, panadería, artesanías, belleza y cuidado personal, entre otras propuestas, distribuidas en nueve sedes.

Cronograma de actividades

Sede Barrio Norte

  • Corte y confección: Stella Maris Mila. Jueves de 14:30 a 17:30.

SUM Municipal

  • Belleza de manos: Mónica Aguilera. Lunes y jueves de 9 a 11.
  • Bordado chino y mexicano: Rosa Albomoz. Lunes y jueves de 14:30 a 17:30.
  • Corte, confección y marroquinería: Henrique Marisa. Lunes y jueves de 14 a 17.

Sede Barrio Centenario

  • Tartas y postres: Génesis Peralta. Miércoles de 9 a 12.
  • Pastelería y panadería: Génesis Peralta. Jueves de 9 a 12.
  • Pecheras escolares: Mariela Ruscaldo. Lunes y viernes de 8:30 a 12 y jueves de 14 a 16:30.

Sede Barrio Soufal

  • Taller navideño y libretas artesanales: Liliana De Vitello. Jueves y viernes de 14:30 a 17:30.
  • Alfombras, mantas y organizadores con totoras: Iris Méndez. Martes y miércoles de 14:30 a 17:30.
  • Tejido crochet, dos agujas, telar, maría y amigurumis: Claudia Valenzuela. Lunes y jueves de 14:30 a 17:30.

Sede Barrio Suyai

  • Corte y confección: Verónica Catrilucan. Martes y jueves de 9:30 a 12.
  • Tejido crochet, telar cuadrado: Adriana Vega. Lunes y miércoles de 9 a 11.
  • Corte y confección: Julia Cárdenas. Lunes y miércoles de 14:30 a 17:30.
  • Pintura y decoupage: Graciela Sanchisual. Lunes y miércoles de 14:30 a 17:30.
  • Artesanías y pintura: Silvia Velo. Martes y jueves de 14:30 a 17:30.

Centro de Adultos Mayores “Atardecer Feliz”

  • Tejido con reciclado, crochet artesanal y amigurumis: Ivonne Urra. Lunes de 15 a 17.
  • Tejido y telar: Rosa Kovac. Martes y jueves de 15 a 18.
  • Macramé: Cristina Gutiérrez. Lunes y miércoles de 15 a 18.
  • Crochet y dos agujas: Marín Rosa Bontempi. Lunes, miércoles y viernes de 15 a 17.
  • Pintura, resina y fluido sobre madera: Silvana Molina. Martes y viernes de 9:30 a 11:30.

Sede Barrio Uno

  • Lifting y permanente de pestañas: Natalia Moccino. Lunes de 9:30 a 12.

Sede Barrio Otaño

  • Tejido con reciclado, tejido, crochet artesanal y amigurumis: Ivonne Urra. Martes y jueves de 9 a 11.

Sede Barrio Central

  • Corte y confección: Stella Maris Mila. Martes de 15 a 17:30.

Desde la organización invitaron a la comunidad a participar de las distintas propuestas, destacando que se trata de talleres abiertos a todas las edades y que ofrecen espacios de aprendizaje, creatividad y encuentro en distintos barrios de Plaza Huincul.