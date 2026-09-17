El IFD Nº 1 ofrece un curso sobre crianza y educación con sentido de comunidad

Con encuentros previstos para los días 28 de septiembre, 5 de octubre y 19 de octubre

El Instituto Superior de Formación Docente Nº 1 de Cutral Co anunció la realización del curso de formación docente con puntaje “Crianza y educación con sentido de comunidad: aportes para el acompañamiento de las infancias”.

La propuesta busca brindar herramientas conceptuales y prácticas para comprender y acompañar los desafíos actuales vinculados con la crianza y la educación, desde una mirada integral, preventiva y comunitaria.

La capacitación se desarrollará de manera presencial en las instalaciones del establecimiento, con encuentros previstos para los días 28 de septiembre, 5 de octubre y 19 de octubre, de 18 a 20 horas.

El curso cuenta con una carga horaria de 15 horas y puntaje docente, y está destinado a docentes de nivel inicial y primario, equipos directivos y equipos de apoyo, docentes en formación del Instituto y otros actores institucionales interesados en la temática.

Ejes de la capacitación

Entre los principales contenidos se encuentran:

Crianza, familia y conducta: crianza contemporánea, conducta infantil como lenguaje y familia como sistema.

crianza contemporánea, conducta infantil como lenguaje y familia como sistema. Desarrollo socioemocional y función educativa: autoestima, emociones, límites y autoridad, entre otros aspectos.

autoestima, emociones, límites y autoridad, entre otros aspectos. Desafíos actuales y articulación institucional: temas relacionados con parentalidad, sobreprotección, cultura del rendimiento y alianza familia-escuela.

La capacitación estará a cargo del profesor Juan Orlando Guanca, psicólogo y doctor en Psicología (UFLO).

Desde la institución señalaron que los cupos son limitados y que la inscripción se realiza de manera online mediante el código QR disponible en la convocatoria.