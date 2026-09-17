Los alumnos y alumnas del séptimo grado de la escuela 152 estuvieron en el Concejo Deliberante

Los chicos presentaron una propuesta para mejorar el patio de su escuela, para que cuente con espacios para compartir y disfrutar

El recorrido se dio como parte del programa “Las Escuelas Visitan el Concejo”, que tiene como fin que se conozca cuál es la función de los concejales y la relevancia cívica de su funcionamiento.

Este miércoles, en el Concejo se vivió una productiva jornada junto a 22 estudiantes de 7° grado de la Escuela 152. Los chicos llegaron junto a su docente Paola Quilodrán y la directora Miryam Riquelme, primero recorrieron las instalaciones del Concejo y luego conversaron con el presidente Jesús San Martín sobre la tarea y el rol de los concejales.

Los chicos prepararon y presentaron un proyecto para mejorar el patio de su escuela, pensando en la incorporación de juegos inclusivos y didácticos, bancos y nuevos espacios para compartir y disfrutar.

Además, entregaron una nota donde explicaron las razones y las necesidades que los llevaron a pensar este proyecto. “Me quedo especialmente con eso: con chicos que miran su escuela, identifican lo que necesitan y se animan a proponer ideas para transformarla”, dijo San Martín.

Y agregó “estos espacios son importantes porque nos permiten escucharlos, conocer sus inquietudes y, sobre todo, acompañarlos para que entiendan que sus voces también tienen un lugar y que participar es una manera de construir entre todos”.