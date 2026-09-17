El agua para perforar en Vaca Muerta es 150% más cara para incentivar su reutilización

El gobierno decidió el incremento que estará atado al precio del gasoil y subirá cada dos meses

El gobierno provincial, encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, ha sostenido una posición firme frente a la industria petrolera. Por un lado ofreciendo bajas de impuestos, apoyando el RIGI, e incluso bajando las regalías para los yacimientos maduros y para el metano del Proyecto GNL. Y por otro, negociando apoyo al programa de Becas Gregorio Álvarez, la realización de múltiples obras viales con adelantos de regalías y ahora, con el incremento notorio en el precio del agua.

La situación era poco conocida, el agua que se utiliza para la perforación no convencional era barata. Y por ello la industria en Vaca Muerta no tenía ningún interés en propiciar su reutilización o recupero. Los ríos de Neuquén son uno de sus valores más preciados pero no se cobraban bien.

El pasado 1 de julio entró en vigencia el Decreto 792/26 que generó dos fuertes cambios. Por un lado, ató el precio del agua ya no a un valor fijo como se hacía desde 2016, sino que ahora se valúa en función del precio del litro de gasoil grado 3 de YPF en la ciudad de Neuquén, reportó la periodista Victoria Terzagui.

Esto permite tener una actualización permanente del valor del agua -cada dos meses según la Disposición 206/26- sin necesitar de periódicas disposiciones, y además prevé que se pasará en enero próximo de un valor actual equivalente a 2,5 litros de gasoil, a 3 litros por metro cúbico.

Y las empresas petroleras no tardaron en quejarse. “YPF el año que viene proyecta hacer unos 300 pozos, eso son 120 millones de dólares solo en agua tan solo de YPF”, se explicó desde el sector. Y se describió que solo por el aumento aplicado, cada pozo deberá pagar casi 130.000 dólares más por el agua.

“En Estados Unidos se cobra más cara el agua y a veces también se cobra para depositarla en un pozo sumidero, entonces tienen un 50% de reúso. Acá, como el agua era barata, el reúso era cero y eso no está bien”, fue la respuesta del ministro Medele.

El gobernador Rolando Figueroa comenzó a hablar insistentemente de un plan de irrigación para múltiples hectáreas, algunas de ellas cerca de Añelo.

En un informe oficial se dijo que uno de los proyectos estratégicos apunta al desarrollo de actividades productivas en la región de Vaca Muerta mediante sistemas de riego por pivote. Prevé una primera etapa de 5.000 hectáreas y busca incorporar producciones que ya tienen desarrollo y experiencia en otras zonas de Neuquén, como forrajes, olivos, frutos secos, vid y cerezas, con la incorporación de tecnología para garantizar el aprovechamiento y la disponibilidad del recurso hídrico.

Y Figueroa agregó “vamos a poner hectáreas bajo riego en Cutral Co y Plaza Huincul, reutilizando el agua que consumen esas dos ciudades”, lo que implicará la puesta en funcionamiento de las piletas de tratamiento en zona de chacras y explicó que “con el Corredor del Viento, proyecto que engloba principalmente la región del Limay, Picún Leufú y Piedra del Águila, vamos a poner en producción cerca de 50.000 hectáreas”.

De esta manera, la provincia impulsa un esquema para aprovechar agua cruda de los ríos, transportada a través de redes destinadas al abastecimiento de las explotaciones no convencionales, en nuevos desarrollos agrícolas. La iniciativa se complementa con medidas para promover el reúso industrial y reducir la necesidad de nuevas captaciones.