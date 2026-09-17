Efectivos policiales sorprendieron a un niño de 11 años en su escuela por su cumpleaños en Cutral Có

Personal policial de Cutral Có se presentó en la Escuela Primaria N.º 292 para celebrar el cumpleaños de Iker, un niño de la localidad que cumplió 11 años el pasado 16 de septiembre.
En la actividad participaron integrantes de la División Sección Especial Motorizada y Bicipolicía, la División Administración y Logística, y efectivos del CENAF 4. La comitiva concurrió al establecimiento educativo con una torta decorada con motivos policiales para compartir la jornada junto al alumno, quien expresa el deseo de convertirse en integrante de la fuerza en el futuro.
El festejo se desarrolló en el ámbito escolar y contó con la presencia de sus compañeros de clase, docentes, su padre y el personal policial que asistió al lugar. Desde la institución señalaron que la iniciativa tuvo como objetivo acompañar el interés del menor y mantener el contacto de la fuerza con la comunidad.