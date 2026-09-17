La escuela de Aguada Toledo no tiene clases por falta de gas y reclamó en Neuquén

Tras el encuentro no se llegó a ninguna solución, pero seguirá el diálogo

La del miércoles fue una jornada de protesta para la comunidad de Aguada Toledo en el Consejo Provincial de Educación en Neuquén capital.

Hasta allí llegó el reclamo por la falta de clases por no contar con el servicio de gas. Hubo una reunión entre los docentes y comunidad de la escuela 291, acompañados por ATEN Cutral Co y Plaza Huincul con la ministra Soledad Martínez.

“Mientras el gobierno propone cerrar el edificio y llevar a estudiantes y docentes a Challacó por el tránsito petrolero y el inicio de un saneamiento ambiental, la comunidad sostiene otra postura: quedarse en su escuela y que se garanticen condiciones seguras para hacerlo, con un corredor seguro para que pasen en un horario determinado el transporte con las infancias”, se informó desde ATEN.

La solución propuesta, se dijo desde el gremio docente, implicará desarraigar a los alumnos de su lugar. “Es una definición profunda sin consenso, no es la salida que quieren las familias”, se sostuvo.