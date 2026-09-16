Neuquén impulsa un nuevo modelo de uso del agua y proyecta 5 mil hectáreas bajo riego

Se modificó el canon que abona la actividad hidrocarburífera por el uso de agua pública.

El Gobierno de Neuquén avanza con una política para mejorar la eficiencia en el uso del agua, promover su reúso en la actividad hidrocarburífera y aprovechar la infraestructura vinculada a Vaca Muerta para ampliar la producción agropecuaria.

A través del Decreto Provincial 792/2026, la Provincia estableció como política prioritaria la reutilización, recirculación y recuperación del agua utilizada en las operaciones hidrocarburíferas no convencionales. La medida también busca reducir progresivamente la necesidad de nuevas captaciones de los ríos.

En este marco, se modificó el canon que abona la actividad hidrocarburífera por el uso de agua pública. El nuevo esquema comenzó a regir para los consumos realizados desde el 1 de julio y apunta a generar incentivos para la incorporación de tecnologías que permitan recuperar y reutilizar el recurso.

Paralelamente, la Provincia analiza utilizar parte de la infraestructura de captación y distribución de agua cruda existente en la región de Vaca Muerta para incorporar 5.000 hectáreas bajo riego. La propuesta contempla sistemas tecnificados, como el riego por pivote, y producciones como forrajes, olivos, frutos secos, vid y cerezas.

Desde el Gobierno provincial explicaron que estas áreas no serían regadas con agua proveniente del proceso de fractura hidráulica, sino con agua cruda captada de los ríos antes de su ingreso al circuito industrial.

La iniciativa forma parte de una estrategia más amplia de diversificación productiva. En paralelo, Neuquén desarrolla el proyecto Corredor del Viento, entre Piedra del Águila y Picún Leufú, que contempla incorporar cerca de 50.000 hectáreas bajo riego.

El objetivo provincial es avanzar en un uso más eficiente del recurso hídrico y, al mismo tiempo, aprovechar la infraestructura vinculada al desarrollo energético para generar nuevas actividades productivas.