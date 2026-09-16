COPRETI realizó una jornada de trabajo en Plaza Huincul sobre prevención del trabajo infantil

Destinada a fortalecer las acciones de prevención y abordaje del trabajo infantil y adolescente.

La Comisión Provincial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (COPRETI) llevó adelante una nueva jornada de trabajo en Plaza Huincul, destinada a fortalecer las acciones de prevención y abordaje del trabajo infantil y adolescente.

El encuentro se desarrolló en la Sala de Arte de la dirección de Cultura y reunió a delegados regionales y referentes de distintos organismos que trabajan en la articulación de políticas vinculadas con la Ley 2302 de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.

La actividad contó con la participación del intendente Claudio Larraza, autoridades municipales y representantes regionales. Durante la jornada se trabajó sobre herramientas para la prevención, sensibilización y abordaje de situaciones relacionadas con la vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes.