Tremn Tahuen: Maggie Cullen, Facundo Toro, Los Campedrinos y Sergio Galleguillo serán parte de la 39° edición

Piedra del Águila será la primera localidad en hacer el preselectivo

Jesús San Martín, integrante de la comisión organizadora del Tremn Tahuen, confirmó la firma de un convenio con la localidad de Piedra del Águila, la cual funcionará como la primera subsede del preselectivo para la 39ª edición del encuentro cultural.

La jornada del preselectivo en dicha localidad se desarrollará el 26 de septiembre, mientras que la organización informará posteriormente las restantes subsedes que se incorporarán a la convocatoria.

La Fiesta Nacional del Tremn Tahuen se llevará a cabo los días 13, 14 y 15 de noviembre. Durante el anuncio, se detalló la nómina de los artistas nacionales que integrarán la grilla principal:

Viernes 13 de noviembre: Presentaciones de Maggie Cullen y Facundo Toro.

Presentaciones de Maggie Cullen y Facundo Toro. Sábado 14 de noviembre: Actuación del grupo Los Campedrinos.

Actuación del grupo Los Campedrinos. Domingo 15 de noviembre: Participación de Sergio Galleguillo.

San Martín recordó que la denominación Tremn Tahuen significa «creciendo unidos». En ese marco, señaló que el objetivo del convenio con las subsedes es fomentar el encuentro cultural, preservar las raíces regionales y brindar escenario a bailarines, músicos y expresiones artísticas del folclore patagónico.