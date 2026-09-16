Juan Cruz Aguilar se sumó a Alianza de Cutral Co tras su paso por el fútbol europeo

El domingo pasado le toco hacer su debut por la tercera fecha del Torneo Regional

El futbolista Juan Cruz Aguilar se incorporó al plantel del Club Social y Deportivo Alianza y realizó su debut oficial en el primer equipo. Su llegada a la comarca se concretó la semana pasada luego de un período de negociaciones con la dirigencia y tras el nacimiento de su hijo.

Aguilar es oriundo de la ciudad de San Nicolás y proviene de competir durante el último semestre en el fútbol de Malta, en el continente europeo. El futbolista se integró a un plantel que ya sumaba varias semanas de entrenamientos de preparación.

Sobre su acople al funcionamiento táctico, el jugador indicó que en sus clubes anteriores se desempeñó bajo metodologías de trabajo similares a las que aplica el cuerpo técnico actual, factor que facilitó su adaptación a las exigencias del entrenador.

En el plano colectivo, la presentación coincidió con la obtención de los tres puntos por parte del equipo, resultado que le permitió a Alianza alcanzar dos victorias consecutivas en la competencia. Aguilar destacó la recepción del grupo humano y el acompañamiento del público en el estadio.

Tras la finalización del partido, el jugador dedicó el triunfo a los simpatizantes de la institución, a su esposa, a su hijo y a su familia.