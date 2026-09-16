Zapala: reformulan cargos al hombre que mató a otro con una metralleta por una deuda narco

El que disparó ya está preso por otro hecho y el restante tiene prisión preventiva

Según la teoría fiscal, el 13 de agosto una disputa por la venta de droga en Zapala terminó con un homicidio que tuvo como víctima a Cristian Ariel Montesino de 37 años.

La reconstrucción del hecho que hizo la investigación policial y fiscal, indica que entre las 21 y las 22, un hombre identificado como JAE llegó a la casa de Montesino en Primeros Pobladores del barrio Don Bosco y le reclamó una deuda entre los 40 y 100 mil pesos por la venta de droga.

JAE regresó luego con otro hombre identificado con las iniciales SDPB. Este último tenía un arma tipo ametralladora con la que abrió fuego y mató a Montesino de 13 disparos. Y otra persona quedó herida.

Ayer, el fiscal jefe de Zapala, Matías Alvarez, pidió la reformulación de cargos porque la investigación avanzó sobre la base de testimonios y pericias que permitieron determinar con precisión el accionar de cada uno de los imputados: J.A.E, quien había sido acusado el pasado 15 de agosto; y S.D.P.B, quien estuvo prófugo tras el ataque, luego fue capturado y ayer quedó formalmente acusado por este caso.

Según la teoría fiscal, ambos imputados, bajaron del vehículo e ingresaron de forma intempestiva al patio delantero de la vivienda, “actuando de común acuerdo y con el claro propósito de quitarles la vida a los presentes”, según describió el fiscal jefe. S.D.P.B portaba un arma tipo metralleta y efectuó una ráfaga de múltiples disparos hacia Cristian Ariel Montesino y una de las personas que también estaba en la vivienda. En tanto J.A.E, de manera simultánea, extrajo un arma de fuego de menor calibre y también disparó contra las víctimas.

Como consecuencia, la víctima fue herida con múltiples disparos –tenía 13 orificios en el cuerpo- y murió de forma inmediata por un shock hemorrágico. Además, un amigo que también estaba en la vivienda, sufrió heridas y fue trasladado al hospital local, donde fue intervenido quirúrgicamente.

El delito atribuido a ambos imputados fue homicidio calificado por haber sido cometido con el concurso premeditado de dos o más personas y agravado por el empleo de un arma de fuego, en calidad de coautores, respecto de la víctima Cristian Ariel Montesino; en concurso real con homicidio calificado en grado de tentativa y como coautores, respecto de la víctima que resultó herida y sobrevivió.

Tras la reformulación de cargos, que avaló el juez de garantías Ignacio Pombo, el plazo de investigación quedó establecido en cuatro meses en total, de los cuales ya transcurrió uno desde la audiencia de formulación de cargos a J.A.E, el 15 de agosto pasado.

Ambos imputados permanecen detenidos mientras avanza la investigación. En el caso de J.A.E con prisión preventiva que ayer fue ampliada por un mes más, ya que vencía hoy; y S.D.P.B porque estaba en libertad condicional al momento del hecho y, tras ser capturado, aceptó un acuerdo de pena a 10 años de prisión efectiva por otro caso en la ciudad de Cutral Co, donde empezó a cumplir la condena y a la cual se le sumará una nueva por el ataque en Zapala, en caso de ser declarado responsable penal por este hecho.