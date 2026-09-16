Extrabajadores de Texey reclaman por la falta de pago de la indemnización tras tres meses de espera

La empresa fue vendida tras perder contratos y no han realizado los pagos aunque los trabajadores aceptaron cobrar el 50% solamente

Uno de los trabajadores afectados por la situación detalló a Cutral Co al Instante que hace unos tres meses, la empresa de transporte Texey despidió a unas treinta personas, que se sumaron a otros quince que habían sido despedidos dos meses antes.

En total son 45 personas que no obtienen el pago, luego de que la empresa fuera puesta en venta. “A los primeros 15 despedidos les dieron cheques sin fondo”, dijo el trabajador mientras que a los treinta restantes lo convocaron hace un mes, aproximadamente, para llegar a un acuerdo.

“Nos despidieron, pasó un mes, después otro, en medio vendieron la empresa, y recién nos llamaron para acordar”, dijo el trabajador. Según contó, se acordó el pago de la indemnización en varias cuotas y por el 50% de lo que correspondía. Algunos no aceptaron y otros si.

Para quienes decidieron aceptar, el pasado lunes 14 de septiembre comenzaban los pagos, pero hasta ahora, miércoles 16 de septiembre, no hubo novedades. En principio el acuerdo fue de palabra mientras que la semana siguiente se hizo un acta en la Secretaría de Trabajo. Los despedidos son del gremio de Camioneros, pero hasta ahora la intervención sindical no ha sido significativa.

En definitiva, sin pago deberán iniciar acciones judiciales, que se van a dilatar en el tiempo. Algunos de los trabajadores consiguieron reinsertarse laboralmente y otros no, por lo que la situación familiar es muy difícil y por ello reclaman una rápida solución.