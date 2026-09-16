Basura en Huincul: van a instalar un puesto de control para evitar que tiren residuos sobre la ruta 17

El predio del basurero está controlado pero muchas personas tiran basura cerca, incluso de actividades ilegales como la faena clandestina

Hace unos días, personas que habitualmente utilizan caminos de tierra para entrenar, hicieron pública una situación grave de contaminación cerca del predio municipal donde se reciben residuos en Plaza Huincul.

Es que las personas trasladan los restos de basura y, en vez de ingresar al predio y dejarlos en el depósito final, lo tiran en los alrededores. Y en otras ocasiones son residuos generados por actividades ilegales como la faena clandestina.

Desde el municipio, el director de Medio Ambiente, Matías Herrera, explicó que en pocos días se instalará un trailler con personal de control para evitar estas situaciones. Tendrá horario 24/7, un esfuerzo grande para evitar que la basura se propague.

Herrera, en una nota con MS Noticias, explicó que se actuará sobre los puntos más conflictivos como la presencia de personas de otras localidades (como Cutral Co) que van a tirar basura a Plaza Huincul y los propios vecinos de la ciudad que llevan la basura pero la dejan sobre la ruta. En esos casos el trailler de control oficiará de ente recaudador porque se les cobrará por la utilización del espacio a los que no son de Huincul y como registro de los vecinos locales.

Y al resto de los vecinos, que son de Plaza Huincul, se los va a instar a que lleguen hasta la fosa habilitada y que no dejen los residuos al costado de la ruta. Y se tomarán los datos para entender mejor qué usuarios tiene el basurero a lo largo del tiempo.

En un futuro, el municipio pretende cerrar las dos fosas actuales, que fueron creadas en 1970 y trasladar el lugar para el tratamiento de residuos a otro espacio. Pero también implicará un gran cambio cultural, porque el actual lugar podría ser utilizado nuevamente sin un control adecuado.