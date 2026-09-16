Atención porque habrá corte de energía en un sector de Plaza Huincul

Desde la cooperativa Copelco se informó que este jueves 17 habrá un corte de energía eléctrica por tareas de despeje y mantenimiento en las líneas de media tensión.
Será desde las 9 hasta las 14 y afectará a los usuarios ubicados en el barrio Centenario en el segmento comprendido: desde avenida Cutral Co hasta avenida Mariano Moreno y desde canal colector de crecidas hasta avenida Benito Pérez.
El barrio Mosconi en su totalidad. Mientras que también afectará a los siguientes usuarios singulares: Escuela N° 151, escuela 49; centro de Salud del barrio Centenario, comisaría 6°, club Petrolero; la sede barrial de Centenario; la casa de la Niñez y Adolescencia; el CDI Gajitos de Ternura; la sede del barrio Mosconi; los supermercados Bambi; Niki; el Pollito Ricotero. Multiventas Kyomu y la casa de las Pastas.
Se solicita que las y los usuarios tengan a bien tomar los recaudos pertinentes a fin de evitar inconvenientes.