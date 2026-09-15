Cargamento de 56 casas modulares reactivó la logística en la Zona Franca de Zapala

El movimiento generó un despliegue poco habitual en el predio zapalino, tanto por el volumen de la carga como por la cantidad de camiones y personal involucrado en la operación.

El bloqueo y las restricciones en el Paso Internacional Cristo Redentor obligaron a buscar una alternativa dentro del territorio argentino para el traslado de una importante carga con destino a Chile. La operación terminó convirtiendo a la Zona Franca de Zapala en un punto estratégico para el almacenamiento temporal de 56 viviendas modulares.

El movimiento generó un despliegue poco habitual en el predio zapalino, tanto por el volumen de la carga como por la cantidad de camiones y personal involucrado en la operación. Las estructuras fueron ingresadas y ubicadas de manera temporal dentro del recinto aduanero, mientras se aguardaba la continuidad del traslado.

La carga tuvo su origen en Santiago del Estero. Las dificultades registradas en el Paso Cristo Redentor, principal corredor terrestre entre Argentina y Chile, llevaron a la empresa propietaria y a sus despachantes de aduana a analizar distintas alternativas para evitar que la mercadería quedara paralizada.

En ese contexto, tomaron contacto con operadores y profesionales vinculados al comercio exterior en Zapala, quienes evaluaron la capacidad de la Zona Franca para recibir el cargamento, las condiciones de almacenamiento y los procedimientos aduaneros necesarios para concretar la operación.

La maniobra requirió coordinación entre las empresas de transporte, personal técnico, despachantes y las autoridades aduaneras, además de una planificación específica para el ingreso y la circulación de vehículos de gran porte dentro del predio.

El operativo permitió poner a prueba la capacidad de la Zona Franca de Zapala para absorber cargas de gran volumen ante situaciones de contingencia en los principales corredores internacionales.